«Трактор» в гостях победил «Северсталь» Череповецкая команда потерпела пятое поражение кряду.

В рамках регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» в домашних стенах играла против челябинского «Трактора». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей шайбами отметились Руслан Карлин (15-я минута), Егор Фатеев (26), Сергей Терещенко (49) и Никита Комаров (60). Хозяева ответили дублем Кирилла Капустина (36, 45).

«Трактор» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 33 очка в 41 встрече. «Северсталь» располагается на десятой строчке на Западе (33 очка).

Следующим соперником челябинцев станет омский «Авангард», а «Северсталь» дома примет «Сочи».