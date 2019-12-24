«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в швейцарском Давосе Команда Дмитрий Квартальнова по-прежнему лидирует на «Востоке».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс» завершился победой уфимского клуба, который вырвал три очка в овертайме (4:3 ОТ).

В составе казанского клуба по шайбе забросили Мэтт Фрэттин, Виктор Тихонов и Альберт Яруллин. У победителей это сделали Линус Умарк, Дмитрий Кугрышев, Эдуард Гиматов и Филип Ларсен, ставший автором решающей шайбы.

Таким образом, «Ак Барс» набрал 59 очков и по-прежнему занимает 1-е место в таблице «Востока». У «Салавата» – 47 очков и 5-я позиция.

25 декабря «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика», а команда Николая Цулыгина 6 января встретится с московским ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Фрэттин (Тихонов, Яруллин), 03:01 – 0:1; Умарк (Семенов, Сошников), 07:11 – 1:1; Кугрышев (Кадейкин), 08:15 – 2:1; Тихонов (Яруллин, Кормье, бол), 12:16 – 2:2; Яруллин (Петров), 20:09 – 2:3; Гиматов (Умарк, Сошников, бол), 32:13 – 3:3; Ларсен (Умарк, Хартикайнен), 60:10 – 4:3