«Торонто» одолел «Каролину» и одержал пятую победу подряд - Советский спорт
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24 декабря 2019 00:45ХоккейГичунцев Артур

«Торонто» одолел «Каролину» и одержал пятую победу подряд

Встреча прошла на домашней арене «Мэйпл Лифс».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» – «Каролина» завершился в пользу хозяев со счетом 8:6.

Отметим, что российский форвард победившей команды Илья Михеев отыграл 15 минут и 50 секунд, отдал голевой пас и заработал показатель полезности «-2». Его соотечественник – форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 17 минут и 48 секунд, забросил шайбу и заработал показатель полезности «-1».

Таким образом, «Торонто» одержал пятую победу кряду, а «Каролина» уступила второй поединок подряд.

После этой встречи «Мэйпл Лифс» занимают 7-е место в таблице «Востока», набрав 44 очка. В активе «Харрикейнз» – 46 очков и 5-я позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Каролина» – 8:6 (3:2, 0:3, 5:1)

Голы: Спецца (Таварес, Михеев), 00:30 – 1:0; Нюландер (Таварес, Марнер, бол), 03:40 – 2:0; Таварес (Спецца, Керфут, бол), 05:10 – 3:0; Макгинн (Песке, Валльмарк, мен), 13:49 – 3:1; Нечас (Валльмарк, Нидеррайтер, бол), 19:35 – 3:2; Нечас (Хаула, Дзингел), 35:09 – 3:3; Хаула (Нечас), 35:29 – 3:4; Свечников (Стаал, Терявяйнен), 36:13 – 3:5; Мэтьюс (Хайман, Марнер), 42:35 – 4:5; Хаула (Дзингел, Нечас), 45:58 – 4:6; Марнер (Мэттьюс, Бэрри), 51:01 – 5:6; Бэрри (Марнер, Хайман), 51:54 – 6:6; Марнер, 52:00 – 7:6; Энгваль (Хайман, ПВ), 58:20 – 8:6

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