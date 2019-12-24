Гол и две результативные передачи Кучерова помогли «Тампа-Бэй» разгромить «Флориду» Хоккеисты «Тампа-Бэй» одержали крупную победу над «Флоридой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

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В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (1-я минута), Виктор Хедман (16, 59), Михаил Сергачев (19), Алекс Киллорн (26) и Никита Кучеров (30), у «Пантерз» отличился Джонатан Юбердо (23).

Отметим, что на счету Кучерова, завершившего встречу с показателем полезности «+3», также две результативные передачи. В этой встрече российский нападающий «Лайтнинг», ассистиров Пойнту, набрал свое 500-е очко в НХЛ. Всего же в активе Кучерова теперь 502 (201+301) очка.

Добавим, что голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30, а нападающий «Флориды» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этой игры «Тампа-Бэй» набрала 40 очков и поднялась на десятую строчку в Восточной конференции, «Флорида», имея в активе 41 очко, расположилась на восьмом месте.

В следующем матче «Лайтнинг» на своем льду сыграют против «Монреаля», а «Пантерз» дома встретятся с «Детройтом».