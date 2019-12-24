Рене Фазель: Международная европейская лига, возможно, станет частью КХЛ Президент IIHF Рене Фазель считает, что рано или поздно будет создана крупная международная европейская лига по хоккею.

- Рано или поздно в Европе появится крупная международная лига. Возможно, она будет частью КХЛ, Западной ее конференцией, - цитирует Фазеля ТАСС.

Добавим, что на данный момент в КХЛ, помимо российских клубов, выступают команды из Белоруссии, Латвии, Казахстана, Китая и Финляндии.