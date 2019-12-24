«Бостон» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов завершили встречу с показателем полезности «-3» Хоккеисты «Вашингтона» потерпели поражение от «Бостон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3.

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В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (35), Ларс Эллер (56) и Гарнет Хэтэуэй (57), у «Брюинз» точными бросками отличились Джейк Дебраск (6-я минута), Брэд Маршан (14), Андерс Бьорк (14), Патрис Бержерон (19, 60), Чарли Койл (27) и Давид Крейчи (57).

Отметим, что заброшенная шайба стала для Овечкина 23-й в текущем регулярном чемпионате. Всего в этом сезоне на счету российского нападающего 35 (23+13) очков.

Добавим, что Кузнецов и Овечкин завершили встречу с показателем полезности «-3», а Дмитрий Орлов – с «-1». Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов вышел на лед после первого периода и отразил три броска из четырех.

После этой игры «Вашингтон», имея в активе 57 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Бостон», набрав 53 очка, расположился на втором месте.

В следующей игре «Кэпиталз», потерпевшие третье поражение в пяти последних матчах сезона, на своем льду сыграют против «Коламбуса», а «Брюинз», одержавшие третью победу в десяти последних встречах чемпионата, в гостях встретятся с «Баффало».