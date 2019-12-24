«Филадельфия» на своем льду переиграла «Рейнджерс», одержав четвертую победу в чемпионате подряд

В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм (40-я и 56-я минуты), Кевин Хейз (48, 58) и Николя Обе-Кубель (60), у команды из Нью-Йорка отличился Йеспер Фаст (27).
Отметим, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, прервавший свою семиматчевую серию с набранными очками, завершил встречу с показателем полезности «-1», а форвард Павел Бучневич – «-2».
После этой игры «Филадельфия», набрав 47 очков, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а «Рейнджерс», имея в активе 38 очков, занимают 13-е место.
В следующем матче «Флайерз», одержавшие четвертую победу кряду, в гостях сыграют против «Сан-Хосе», а «Рейнджерс», потерпевшие четвертое поражение в пяти последних встречах сезона, на своем льду встретятся с «Каролиной».