«Филадельфия» на своем льду переиграла «Рейнджерс», одержав четвертую победу в чемпионате подряд Хоккеисты «Филадельфия» обыграли «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

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В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм (40-я и 56-я минуты), Кевин Хейз (48, 58) и Николя Обе-Кубель (60), у команды из Нью-Йорка отличился Йеспер Фаст (27).

Отметим, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, прервавший свою семиматчевую серию с набранными очками, завершил встречу с показателем полезности «-1», а форвард Павел Бучневич – «-2».

После этой игры «Филадельфия», набрав 47 очков, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а «Рейнджерс», имея в активе 38 очков, занимают 13-е место.

В следующем матче «Флайерз», одержавшие четвертую победу кряду, в гостях сыграют против «Сан-Хосе», а «Рейнджерс», потерпевшие четвертое поражение в пяти последних встречах сезона, на своем льду встретятся с «Каролиной».