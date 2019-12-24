Валерий Брагин: Качество игры в матче со Словакией было намного лучше, чем с Казахстаном Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат заключительного товарищеского матча команды перед МЧМ-2020, против сборной Словакии U20 (9:1).

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— Неплохая результативная игра. Все звенья неплохо сыграли в атаке сегодня — это положительный момент. Но самое главное: в тактическом плане сегодня шайба ходила намного лучше, чем два дня назад. Соответственно, и голы были хорошие — после хорошей игры в пас и грамотных открываний.

Конечно, словаки позволяли много — вчера они играли с чехами, уже сегодня днем играли с нами. Видно было, что у них нет свежести. Но это неважно — главное, нам самим играть правильно. Качество игры сегодня было намного лучше, чем с Казахстаном, — передает слова Брагина пресс-служба ФХР.

Добавим, что чемпионат пройдет с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 в чешских Остраве и Тршинце. Сборная России в группе B сыграет с командами США, Канады, Чехии и Германии.