Егор Соколов: Теперь главное — хорошо настроиться на первые игры турнира Нападающий молодежной сборной России Егор Соколов прокомментировал результат заключительного товарищеского матча команды перед МЧМ-2020, против сборной Словакии U20 (9:1).

— Настроение отличное, здорово победить. Думаю, мы сегодня добавили уверенности во все звенья. Теперь главное — хорошо настроиться на первые игры турнира.

Мы провели хорошую работу на сборе, тренировались по два раза в день — большинство, меньшинство, плюс разобрали нашу систему. Думаю, что нам это здорово поможет. У нас подготовка на высшем уровне, мы будем готовы, — передает слова Брагина пресс-служба ФХР.

Добавим, что чемпионат пройдет с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 в чешских Остраве и Тршинце. Сборная России в группе B сыграет с командами США, Канады, Чехии и Германии.