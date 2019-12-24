«Нью-Джерси» разгромил «Чикаго», на счету Гусева три результативные передачи

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз (15-я минута), Пи Кей Суббэн (21), Дэймон Сиверсон (28), Джон Хейден (31), Трэвис Зейджак (38), Блейк Коулман (41) и Павел Заха (59), у «Блэкхоукс» отличился Зак Смит (4).
Отметим, что нападающий «Дэвилз» Никита Гусев, завершивший встречу с показателем полезности «+3», записал на свой счет три голевые передачи.
После этой игры «Нью-Джерси», набрав 29 очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Чикаго» с 36 очками, расположился на 12-м месте на «Западе».
В следующем матче «Дэвилз» на своем льду сыграют против «Торонто», а «Блэкхоукс» дома примут «Айлендерс».
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