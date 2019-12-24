«Сент-Луис» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», одержав шестую победу кряду

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн (5-я и 13-я минуты), Джейден Шварц (6) и Винс Данн (12), у «Кингз» отличился Алекс Иафалло (19).
Отметим, что нападающий «блюз» Иван Барбашев завершил встречу с показателем полезности «+1», а форвард «Кингз» Николай Прохоркин - с «-1».
После этой игры «Сент-Луис» набрал 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес», имея в активе 34 очка, опустился на 15-е место на «Западе».
В следующем матче «Сент-Луис», одержавший шестую победу подряд, в гостях встретится с «Виннипегом», а «Лос-Анджелес» на выезде сыграет против «Сан-Хосе».
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