«Сент-Луис» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», одержав шестую победу кряду Хоккеисты «Лос-Анджелеса» проиграли «Сент-Луису» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн (5-я и 13-я минуты), Джейден Шварц (6) и Винс Данн (12), у «Кингз» отличился Алекс Иафалло (19).

Отметим, что нападающий «блюз» Иван Барбашев завершил встречу с показателем полезности «+1», а форвард «Кингз» Николай Прохоркин - с «-1».

После этой игры «Сент-Луис» набрал 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес», имея в активе 34 очка, опустился на 15-е место на «Западе».

В следующем матче «Сент-Луис», одержавший шестую победу подряд, в гостях встретится с «Виннипегом», а «Лос-Анджелес» на выезде сыграет против «Сан-Хосе».