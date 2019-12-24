Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Вегас» - Советский спорт
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24 декабря 2019 08:58ХоккейЕфимов Андрей

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Вегас»

Хоккеисты «Колорадо» переиграли «Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар (5-я и 37-я минуты), Мэттью Ньето (15), Назем Кадри (18), Габриэль Ландеског (35), Микко Рантанен (44) и Валерий Ничушкин (57), у «Голден Найтс» отличились Райан Ривз (11), Макс Пасиоретти (32) и Уильям Каррье (43).

Отметим, что также на счету Ничушкина, завершившего встречу с показателем полезности «+2», в этом матче результативная передача. Всего в активе российского нападающего «Эвеланш» в текущем сезоне 13 (7+6) очков.

Добавим, что защитник «Эвеланш» Никита Задоров и форвард «Голден Найтс» Валентин Зыков завершили встречу с показателем полезности «-2».

После этой игры «Колорадо» набрал 49 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Вегас», имея в активе 46 очков, занимает четвертое место на «Западе».

В следующем матче «Вегас» на выезде сыграет против «Анахайма», а «Колорадо» на своем льду встретится с «Миннесотой».

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