Рене Фазель: Извините нас за ситуацию с гимном. Техническая ошибка - Советский спорт
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24 декабря 2019 09:26ХоккейЛипкин Антон

Рене Фазель: Извините нас за ситуацию с гимном. Техническая ошибка

В Швейцарии включили старый гимн России перед матчем «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель принес извинения за ошибку с гимном России перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс» (4:3 OT), который прошел в Давосе.

«Извините нас за ситуацию с гимном. Техническая ошибка», – приводит ТАСС слова швейцарца.

Вместо нынешнего гимна России организаторы включили перед игрой «Патриотическую песню» композитора Михаила Глинки, которая была гимном России с 1991 по 2000 годы.

Отметим, что болельщики двух команд исправили ошибку, исполнив гимн России без музыкального сопровождения.

Добавим, что «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграли в Швейцарии в рамках проекта KHL World Games.

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