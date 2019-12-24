Рене Фазель: Извините нас за ситуацию с гимном. Техническая ошибка В Швейцарии включили старый гимн России перед матчем «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель принес извинения за ошибку с гимном России перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс» (4:3 OT), который прошел в Давосе.

«Извините нас за ситуацию с гимном. Техническая ошибка», – приводит ТАСС слова швейцарца.

Вместо нынешнего гимна России организаторы включили перед игрой «Патриотическую песню» композитора Михаила Глинки, которая была гимном России с 1991 по 2000 годы.

Отметим, что болельщики двух команд исправили ошибку, исполнив гимн России без музыкального сопровождения.

Добавим, что «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграли в Швейцарии в рамках проекта KHL World Games.