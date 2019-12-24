Дмитрий Квартальнов: Положа руку на сердце, думал, что мы похуже будем идти «Ак Барс» впервые в сезоне проиграл два матча подряд.

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (3:4 Б) высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

«Мы вообще довольны тем, что происходит с командой, – приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба. – Положа руку на сердце, я думал, что мы похуже будем идти. Сейчас много молодых ребят, ждем других мальчишек. Нам немного тяжеловато, реально – мы в зрелищности, что ли, чуть-чуть уступаем. Но это время надо перетерпеть, мы будем лучше».

Отметим, что поражение от «Салавата Юлаева» стало для «Ак Барса» пятым в последних восьми матчах. Причем впервые в сезоне команда проиграла дважды подряд.

«Ак Барс» продолжает лидировать во всей лиге, опережая лидера Западной конференции ЦСКА на два очка.