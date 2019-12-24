Сергей Бобровский: «Тампа-Бэй» переиграла нас во всех компонентах Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй» (1:6).

- Мы вышли неготовыми, нас переработали и переиграли во всех компонентах. Нельзя такого себе позволять, особенно в матчах с соперниками по дивизиону, - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Добавим, что российский голкипер отразил 28 бросков из 34.