Сергей Бобровский: «Тампа-Бэй» переиграла нас во всех компонентах

Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзыНа этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место.20.12.2019 18:30БиатлонТигай Лев
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-эндаПодводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели.09.12.2019 15:30Фигурное катаниеТигай Лев
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка ДэвисаКарен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!22.11.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео)Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику.14.12.2019 14:00ММАУсачев Владислав
Алина всё. Фигурное катание в поисках балансаАлина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00Фигурное катаниеЯременко Николай
Федор Канарейкин: «Спартаку» никакой соперник не страшенЗаслуженный тренер России, чемпион страны в составе «Спартака» отвечает на актуальные вопросы.23.12.2019 16:55ХоккейТрофименко Кирилл
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиянВо Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место.19.12.2019 18:30БиатлонТигай Лев
Месси, Акинфеев, фанаты, еврокубки. О чем почитать в самом популярном спортивном журнале Рассказываем о самых ярких публикациях только что увидевшего свет последнего в этом году номера журнала «Советский спорт – Футбол».
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ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность»Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию.11.12.2019 15:30Фигурное катаниеТигай Лев
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу АвербухаПремьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской.19.12.2019 14:45Фигурное катание