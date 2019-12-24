Николай Цулыгин: Ряд игроков не будет играть на «Кубке Шпенглера» «Салават Юлаев» сыграет в традиционном предновогоднем турнире в Швейцарии.

Загрузка...

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 Б) в Давосе рассказал о том, в каком составе команда сыграет на «Кубке Шпенглера».

«(Линус) Умарк останется на «Кубок Шпенглера», но кто-то уедет, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Цулыгина. – Мы с доктором проконсультируемся, кому лучше отдохнуть во время турнира, а кому – полезно. Скорее всего, ряд игроков не будет играть на «Кубке Шпенглера».

Напомним, «Салават Юлаев» сыграл с «Ак Барсом» в Швейцарии в рамках проекта KHL World Games.

С 26 по 31 декабря также в Давосе команда примет участие в «Кубке Шпенглера». В группе Торриани ее соперниками станут «Амбри-Пиотта» (Швейцария) и ТПС (Финляндия).