Александр Овечкин – о поражении «Бостону»: Мы не дали Холтби ни шанса Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды в матче против «Бостона» (3:7).

- Мы не дали Холтби ни шанса. В первые 10-12 минут мы оставили его одного, нарушали правила и принимали плохие решения, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби пропустил четыре шайбы с 11 бросков.

Добавим, что Кузнецов и Овечкин завершили встречу с показателем полезности «-3», а Дмитрий Орлов – с «-1».

После этой игры «Вашингтон», имея в активе 57 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.