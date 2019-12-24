Александр Овечкин – о поражении «Бостону»: Мы не дали Холтби ни шанса

- Мы не дали Холтби ни шанса. В первые 10-12 минут мы оставили его одного, нарушали правила и принимали плохие решения, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби пропустил четыре шайбы с 11 бросков.
Добавим, что Кузнецов и Овечкин завершили встречу с показателем полезности «-3», а Дмитрий Орлов – с «-1».
После этой игры «Вашингтон», имея в активе 57 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.
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