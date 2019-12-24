Фредерик Андерсен: Наверное, это была самая сумасшедшая игра, в которой я принимал участие

- Наверное, это была самая сумасшедшая игра, в которой я принимал участие. Ничего более яркого в голову сразу не приходит, - приводит слова Андерсена официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после этой встречи «Мэйпл Лифс» », набрав 44 очка, занимают седьмое место в таблице Восточной конференции.
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