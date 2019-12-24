Илья Воробьев: Кузнецов не предупреждал меня, что может случиться что-то плохое Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился своим мнением о дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

- Справедлива ли четырехлетняя дисквалификация? Мы с вами сейчас далеко уйдем, и каждое мое слово может быть воспринято так или иначе. Давайте опустим это.

Я не замечал ничего странного в его поведении. Вы же знаете, что Женя веселый и открытый человек. Он таким был всегда. Ничего странного во время чемпионата мира я видел. Женя не предупреждал меня, что может случиться что-то плохое, я узнал обо всем из прессы, - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Напомним, что Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил: проба, взятая у Кузнецова 26 мая во время чемпионата мира в Словакии дала положительный результат на кокаин.