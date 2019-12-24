«Нефтехимик» вернул Фазлеева в «Ак Барс» Клуб из Нижнекамска получил денежную компенсацию.

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Форвард «Нефтехимика» Радель Фазлеев в результате обмена продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщает официальный сайт клуба из Нижнекамска.

Воспитанник «Ак Барса» по ходу прошлого сезона вернулся из Северной Америки и провел 16 матчей за «Барс» в ВХЛ.

В июле он был обменян в «Нефтехимик» и в 14 матчах в регулярном чемпионате КХЛ отметился тремя результативными передачами. Также он провел 13 матчей за ЦСК ВВС в ВХЛ и набрал 7 (3+4) очков.

Отметим, что в 2014 году Фазлеев был выбран «Филадельфией» в шестом раунде драфта под общим 168-м номером. В 2016-2018 годах он выступал в АХЛ за фарм-клуб «летчиков» «Лихай Вэлли Фантомс» и набрал 37 (10+27) очков в 143 матчах.