Шор подписал контракт с «Торпедо» Американец начинал сезон в минском «Динамо».

Форвард Дрю Шор продолжит карьеру в «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.

28-летний американец выступает в КХЛ с прошлого сезона, по ходу которого перешел в «Куньлунь Ред Стар» и набрал 11 (6+5) очков в 18 матчах. Нынешний регулярный чемпион он начинал в минском «Динамо», за которое провел 24 матча и отметился 17 (3+14) очками.

Отметим, что на счету Шора 94 матча и 26 (9+17) очков в НХЛ за «Флориду», «Калгари» и «Ванкувер». В 2018 год нападающий стал чемпионом Швейцарии в составе «Цюриха».

Добавим, что «Торпедо» набрало 46 очков в 41 матче и занимает восьмое место в Западной конференции.