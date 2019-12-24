ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург», одержав шестую победу подряд Единственный матч сегодняшней программы КХЛ состоялся в Москве.

Игра регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

«Металлург» дважды в счете 1:0 и 2:1 после голов Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила, которые забросили шайбы на 10-й и 33-й минутах соответственно. Однако победа досталась ЦСКА. У армейцев дубль оформил Михаил Григоренко, отличившись на 32-й минуте после передачи Кирилла Капризова и реализовав большинство на 49-й минуте. Вторую шайбу армейцев в этом матче забросил Максим Шалунов на 40-й минуте.

С серией из шести побед ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 59 очков в 39 играх. «Металлург» занимает девятое место на Востоке, собрав 43 очка в 41 матче.

Завтра 25 декабря армейцы вновь сыграют на своей площадке. Их соперником станет московское «Динамо».

«Металлург» в четверг 26 декабря встретится в гостях с рижским «Динамо».