Игорь Никитин: Ребята провели хорошую игру в плане самоотдачи Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом».

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Сегодня московский ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2, хотя по ходу встречи дважды уступал в счете. Для армейцев эта победа стала уже шестой кряду, а нападающий Михаил Григоренко оформил дубль во втором матче подряд. Главный тренер команды Игорь Никитин после игры дал интервью в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Игра на игру не приходится, – отметил тренер лидера Западной конференции. – В трех предыдущих встречах не пропускали больше одной шайбы, сегодня пропустили две. Моменты «Металлурга» использовали отличные мастера. Мы много создали сегодня, многие моменты не реализовали, но ребята провели хорошую игру в плане самоотдачи. Возможно, где-то их захлестнуло желание сыграть в атаке. Иногда такие игры случаются.

Сергея Мозякина не нужно рекламировать. Он оказывается там, где нужно. Мы плотно против него не сыграли, и для него это было достаточно.

У Григоренко дубль во второй игре подряд. В этом есть и заслуга его партнеров. Нужно поблагодарить тех, кто закрывал вратаря и шайбу притаскивал».

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 59 очков в 39 играх. Завтра 25 декабря армейцы вновь сыграют на своей площадке. Их соперником станет московское «Динамо». Начало матча в 19:30 мск.