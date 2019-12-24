Илья Воробьев: ЦСКА играл быстрее и додавил нас Главный тренер магнитогорского «Металлурга» прокомментировал поражение от ЦСКА.

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В выездном матче против московского ЦСКА команда из Магнитогорска вела в счете 1:0 и 2:1, но и итоге уступила с результатом 2:3. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев назвал среди причин поражения накопившуюся усталость.

«В первом периоде мы еще могли что-то противопоставить ЦСКА, – цитирует Воробьева Чемпионат.com. – Потом же игра стала «машинной». ЦСКА играл на более высоких скоростях и додавил нас. ЦСКА очень здорово играет в меньшинстве, все это знают. У нас была довольно непростая игра в Питере. Вот там силы и потратили.

Мне кажется, Филиппи сегодня неплохо играл. И в Питере тоже. Просто команды, которые играют в стык, не дают развернуться.

Не могу назвать связку Нестрашила с Мозякиным окончательной. У нас в этом сезоне окончательно еще ничего не было.

Мы рассчитываем, что в Риге против «Динамо» Кошечкин уже сыграет. Он долго не тренировался, сейчас заявляли его вторым вратарем.

Пивцакин нормально сегодня играл, он хороший защитник. В принципе он умеет играть в две стороны, при этом очень хорош в обороне. Попробуйте найти еще такого защитника оборонительного плана».

Перед матчем в Москве «Металлург» 22 декабря играл в Санкт-Петербурге против СКА и тоже проиграл (1:2). В четверг 26 декабря команда Воробьева сыграет в гостях с рижским «Динамо».

В данный момент «Магнитка» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, сыграв 41 матч и набрав 43 очка.