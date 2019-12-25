«Вегас» вернул Зыкова в фарм-клуб

Клуб НХЛ «Вегас» отправил российского нападающего Валентина Зыкова в »Чикаго Вулвз» - фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт «Вегаса».
В октябре Зыков был наказан лигой на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил. Всего в текущем сезоне форвард провел в НХЛ 15 матчей, в которых набрал 4(1+3) очка.
«Вегас» расположился на четвертом месте в таблице Западной конференции. В активе команды 46 очков.
28 декабря «Голден Найтс» сыграют в гостях против «Анахайма».
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