Василий Подколзин: На МЧМ нужно максимально собранно и ответственно играть в каждом матче В четверг в Чехии стартует молодежный чемпионат мира.

Нападающий «СКА» и молодежной сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от стартующего 26 декабря турнира.

«Соперники у нас в группе непростые, но на таких турнирах в принципе не бывает легких игр, - сказал «Известиям» Подколзин. - Надо максимально собранно и ответственно играть в каждом матче от первой до последней минуты. У нас все ребята профессионалы и понимают это. Мы намерены дать бой каждому из соперников».

Напомним, сборная России начнет турнир 26 декабря игрой с командой Чехии. Также соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Канады, США и Германии.

Сборная России четыре раза становилась победителем молодежного чемпионата мира - в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах.