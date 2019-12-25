Василий Подколзин: На МЧМ нужно максимально собранно и ответственно играть в каждом матче

Нападающий «СКА» и молодежной сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от стартующего 26 декабря турнира.
«Соперники у нас в группе непростые, но на таких турнирах в принципе не бывает легких игр, - сказал «Известиям» Подколзин. - Надо максимально собранно и ответственно играть в каждом матче от первой до последней минуты. У нас все ребята профессионалы и понимают это. Мы намерены дать бой каждому из соперников».
Напомним, сборная России начнет турнир 26 декабря игрой с командой Чехии. Также соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Канады, США и Германии.
Сборная России четыре раза становилась победителем молодежного чемпионата мира - в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах.
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