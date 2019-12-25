Издание Sportsnet включило Кучерова и Тарасенко в пятерку лучших правых нападающих десятилетия в НХЛ Россияне занимают третье и четвертое места соответственно.

Российские нападающие Никита Кучеров и Владимир Тарасенко вошли в топ-5 лучших правых нападающих десятилетия в НХЛ по версии издания Sportsnet.

Первое место занял Патрик Кейн («Чикаго»), второе - Фил Кессел («Аризона»), третье - Кучеров (Тампа), четвертое - Тарасенко (Сент-Луис), пятое - Марк Стоун («Вегас»).

Кучеров выступает в НХЛ с сезона-2013/14. На его счету 502 очка (201+301). В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 очков, что стало лучшим достижением среди россиян за все время в НХЛ и лучшим показателем лиги с сезона-1995/96. В текущем сезоне Кучеров сыграл в 34 встречах, записав себе в актив 40 (13+27) очков.

Тарасенко играет в НХЛ с сезона-2012/13. В активе 28-летнего нападающего «Сент-Луиса» 428 (214+214) очков в лиге. В текущем сезоне Тарасенко провел лишь 10 встреч, в которых набрал 10 (3+7) очков. Из-за травмы плеча он выбыл из строя до апреля. Тарасенко является обладателем Кубка Стэнли 2018/19.

Напомним, ранее Александр Овечкин занял третье место в рейтинге 100 лучших игроков десятилетия по версии ESPN.