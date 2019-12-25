«Амур» дома победил «Торпедо» - Советский спорт
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25 декабря 2019 14:17ХоккейКорегин Владислав

«Амур» дома победил «Торпедо»

Хабаровчане одержали третью победу кряду.

В матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске местный «Амур» выиграл у нижегородского «Торпедо» со счетом 2:0.

В составе победителей шайбами отметились Данил Файзуллин (18-я минута) и Александр Горшков (19).

«Амур» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 37 очков. В следующем матче они сыграют против «Автомобилиста».

Что касается нижегородцев, то они располагаются на восьмой строчке Запада (46 очков). Далее они в родных стенах сыграют с рижским «Динамо».

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