Наталья Антипина: У Загитовой всегда был характер лидера

Первый тренер олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой Наталья Антипина рассказала о своей бывшей ученице.
– У нее всегда был характер лидера. Через несколько месяцев, как она приехала в Москву, у нее случился перелом руки, а затем и перелом ноги друг за другом. Другие бы люди подумали, что это нехороший знак, и ушли, но, видимо, Алина и ее родители очень сильно хотели заниматься и побеждать. Слышала мнение, что главная Олимпиада для Алины – следующая , но она правильно сделала, что выложилась тогда в Пхенчхане по полной программе, – цитирует Антипину «Собеседник».
Напомним, что 3 декабря Загитова объявила о том, что приостанавливает свою карьеру. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в национальную сборную на чемпионаты Европы и мира.
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