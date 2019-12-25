«Куньлунь» обыграл минское «Динамо», у белорусского клуба 11 поражений подряд

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» (Минск) завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
У победителей шайбы забросили Брэндон Ип (на шестой минуте в большинстве) и бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли (на 40-й). В третьем периоде Андрей Костицын сократил отставание минчан, отличившись на 45-й минуте, но от очередного поражения белорусский клуб не спасся.
Минское «Динамо» с 11-матчевой проигрышной серией занимает предпоследнее 11-е место в Западной конференции, имея 28 очков после 41 матча.
«Куньлунь» в данный момент занимает шестую строчку на Востоке. Китайский клуб набрал 47 очков в 42 встречах.
28 декабря «Куньлунь» сыграет в Новосибирске с «Сибирью». Минское «Динамо» следующий матч проведет на своей площадке 30 декабря против «Динамо» из Риги.
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