«Спартак» в гостях разгромил «Сибирь», одержав четвертую победу подряд Команда Олега Знарка добилась «сухой» победы в Новосибирске.

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Команда Олега Знарка добилась «сухой» победы в Новосибирске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Спартак» завершился со счетом 0:5 (0:1, 0:3, 0:1).

Все шайбы в составе победителей забрасывали разные хоккеисты. На второй минуте в большинстве счет открыл Максим Цыплаков, на 35-й минуте отличился Андрей Кутейкин, на 37-й Илья Зубов, а на 39-й – Михаил Юньков. Итоговый счет установил в большинстве на 46-й минуте Робин Ганзл.

Стоит отметить, что Александр Хохлачев и Каспарс Даугавиньш сделали по две результативные передачи, а ворота «Спартака» защищал Никита Беспалов.

Одержав четвертую победу подряд, «Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 40 встречах.

«Сибирь» находится на седьмом месте на Востоке, имея 45 очков после 39 игр.

Выездное турне «Спартак» продолжит матчем в Челябинске против «Трактора» 27 декабря. В тот же день «Сибирь» на своей площадке примет СКА.