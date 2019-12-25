Олег Знарок: Счет 5:0, но можно было и лучше сыграть

Сегодня матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Спартак» завершился со счетом 0:5. Несмотря на такой результат, главный тренер красно-белых Олег Знарок не считает, что его команда сыграла идеально.
«Все сложилось хорошо, – сказал Знарок в послематчевом интервью для «КХЛ ТВ». – Сыграли грамотно. Наши второй и третий голы во втором периоде имели ключевое значение. Много, чем доволен, но кое-чем и недоволен. Счет 5:0 в нашу пользу, но можно было и лучше сыграть».
С четырьмя победами подряд «Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 40 встречах. 27 декабря москвичи сыграют в Челябинске с «Трактором».
В РФС закручивают гайки. Информационные Много решений было принято на вторничном заседании исполкома РФС. Жаль, что революций не случилось. Так еще и не со всеми мелкими, рутинными заявлениями есть согласие у многих журналистов. Своими впечатлениями делится главный редактор «Советского спорта». 24.12.2019 23:28 Футбол Яременко Николай В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Михаил Григоренко: Мои дети – счастливы! Получают подарки дважды Нападающий ЦСКА – о матче против «Магнитки», предстоящем московском дерби и новогоднем настроении. 24.12.2019 22:19 Хоккей Кузютина Елена Веселый сочельник в Бостоне. «Вашингтон» пропустил четыре шайбы за 13 минут Кузнецов чудно подкалывает вратаря Раска. Овечкин забивает 681-й гол в карьере. Уилсон укладывает на лопатки Пастрняка и Маршанда, а Ови после поражения 3:7 обещает им вендетту. 24.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай