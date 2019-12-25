Олег Знарок: Счет 5:0, но можно было и лучше сыграть - Советский спорт
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25 декабря 2019 18:16ХоккейШарафудинов Виктор

Олег Знарок: Счет 5:0, но можно было и лучше сыграть

Главный тренер «Спартака» прокомментировал крупную победу в Новосибирске.

Сегодня матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Спартак» завершился со счетом 0:5. Несмотря на такой результат, главный тренер красно-белых Олег Знарок не считает, что его команда сыграла идеально.

«Все сложилось хорошо, – сказал Знарок в послематчевом интервью для «КХЛ ТВ». – Сыграли грамотно. Наши второй и третий голы во втором периоде имели ключевое значение. Много, чем доволен, но кое-чем и недоволен. Счет 5:0 в нашу пользу, но можно было и лучше сыграть».

С четырьмя победами подряд «Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 40 встречах. 27 декабря москвичи сыграют в Челябинске с «Трактором».

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