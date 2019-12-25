СКА победил в гостях «Барыс» благодаря хет-трику Артема Зуба Ранее 24-летний защитник в КХЛ никогда не забрасывал больше одной шайбы за матч.

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Игра регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – СКА завершилась со счетом 2:6 (2:3, 0:3, 0:0).

Уже на 11-й секунде защитник «Барыса» Атте Охтамаа открыл счет, однако уже в середине первого периода гости из Санкт-Петербурга вели 3:1. На четвертой минуте с интервалом в 39 секунд отличились Йори Лехтеря и Артем Зуб, а на 12-й Зуб во второй раз поразил ворота Хенрика Карлссона. После этого, кстати, шведский вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон был заменен на канадца Эдди Паскуале.

На 13-й минуте Алексей Маклюков сократил отставание хозяев до минимума, но во втором периоде СКА снял все вопросы об исходе встречи, организовав еще три гола. На 26-й минуте отличился Наиль Якупов, на 29-й Василий Токранов реализовал большинство, а на 38-й Зуб оформил свой первый хет-трик в КХЛ.

Стоит отметить, что Якупов набрал три очка, поскольку дважды помогал забрасывать Зубу, а Дмитрий Кагарлицкий и Владимир Ткачев сделали по три результативные передачи.

У СКА 14 побед и лишь одно поражение в 15 последних матчах. Клуб из Санкт-Петербурга идет на втором месте в Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче.

«Барыс», потерпев второе поражение подряд, находится на четвертой позиции в таблице Восточной конференции, имея 50 очков после 39 встреч.

27 декабря «Барыс» примет московское «Динамо». В тот же день СКА сыграет в гостях с «Сибирью».