Логинов – о матче со «Спартаком»: Допустили много ошибок, проиграли пятак. Отсюда и результат Встреча прошла в Новосибирске.

Защитник «Сибири» Александр Логинов поделился эмоциями после поражения от московского «Спартака» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (0:5).

«Думаю, что матч со «Спартаком» – худший в сезоне. В первом периоде еще более-менее правильно играли, по счету. Но во втором периоде допустили много ошибок в своей зоне, стали терять игроков, проиграли пятак. Отсюда и результат.

Не могу этого объяснить, все команды находятся в равных условиях, но сегодняшний матч просто выпал из всего чемпионата. Саюстова и Пелтолы нам как лидеров не хватает, но есть и другие ребята в команде, готовые к этой роли» – цитирует игрока Sport24.ru.

Выездное турне «Спартак» продолжит матчем в против «Трактора», который намечен на 27 декабря. В тот же день «Сибирь» на своей площадке примет питерский СКА.