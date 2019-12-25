Алексей Кудашов: Соперник действовал здорово и доставил много неприятностей Главный тренер СКА прокомментировал выездную победу над «Барысом».

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – СКА завершился со счетом 2:6. Несмотря на такой результат, главный тренер питерцев Алексей Кудашов подчеркнул высокое качество игры казахстанского клуба.

«Доволен и результатом, и содержанием игры, – сказал тренер СКА в послематчевом интервью «КХЛ-ТВ». – «Барыс», несмотря на счет, играл очень здорово. Соперник и в обороне действовал цепко, и в атаке создал нам очень много неприятностей. Хорошо, что мы забили нужные голы. В первом периоде и с нашей стороны, и со стороны соперника было несколько ошибок, которые сразу были использованы».

Следующий матч своего выездного турне СКА проведет 27 декабря в Новосибирске против «Сибири». В таблице Западной конференции команда Кудашова занимает второе место, набрав 58 очков в 41 матче.