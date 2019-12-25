«Северсталь» обыграла «Сочи», прервав серию из пяти поражений Матч КХЛ состоялся в Череповце.

Загрузка...

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Сочи» завершилась со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

К середине первого периода хозяева выиграли 2:0. На седьмой минуте счет открыл Владислав Кодола, а на 10-й реализовал большинство Егор Морозов. Тем не менее, еще до первого перерыва гости отыгрались. На 12-й минуте розыгрыш лишнего завершился точным броском Роберта Росена, а на 16-й поздравления принимал Юрий Александров.

Однако в двух следующих периодах забрасывали шайбы только игроки «Северстали». На 38-й минуте в большинстве отличился Егор Яковлев, а на 43-й в равных составах автором гола стал Александр Петунин.

«Северсталь» прервала серию из пяти поражений. В турнирной таблице Западной конференции команда из Череповца занимает десятую строчку, набрав 35 очков в 42 матче. Рядом на девятой позиции находится ХК «Сочи», имея 37 очков после 41 встречи.

28 декабря сочинцы у себя дома примут «Йокерит». «Северсталь» 29 декабря сыграет на своей площадке с питерским СКА.