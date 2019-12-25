«Ак Барс» потерпел третье поражение кряду в матче с «Нефтехимиком» Встреча прошла в Нижнекамске.

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Хоккеисты «Нефтехимика» нанесли поражение игрокам «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1 Б).

В составе победителей лучшим оказался Мэтт Уайт. Он забросил шайбу, а также стал автором победного буллита. У гостей отличился Роман Рукавишников.

Таким образом, казанский клуб уступил в третьем матче кряду, но по-прежнему занимает 1-е место в таблице «Востока». В его активе 59 очков. У «Нефтехимика», который прервал серию из четырех поражений, 40 очков и 10-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Нефтехимик» – «Ак Барс» – 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0)

Голы: Рукавишников (Галимов, Ли), 08:53 – 0:1; Уайт, 13:49 – 1:1