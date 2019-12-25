«Трактор» обыграл в гостях «Авангард», одержав третью победу подряд Матч КХЛ состоялся в Балашихе.

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Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» – «Трактор» завершалась со счетом 1:3 (0:1, 1:1, 0:2).

Чешский нападающий гостей Лукаш Седлак открыл счет на седьмой минуте. Стараниями Вилле Покки «Авангард» отыгрался в середине второго периода (на 30-й минуте), однако в последней 20-минутке «Трактор» добился победы. На 48-й минуте автором победной шайбы челябинцев стал Руслан Карлин, а на 58-й Вячеслав Основин поразил пустые ворота.

В Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 54 очка в 41-й встрече.

«Трактор» с 3-матчевой победной серией замыкает турнирную таблицу Востока, набрав в 42 играх 35 очков.

27 декабря «Трактор» примет у себя дома «Спартак». 28 декабря «Авангард» сыграет в гостях с «Нефтехимиком».