Владимир Крикунов: После первого гола ребята почувствовали, что можно играть хорошо

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Динамо» (Москва) завершился со счетом 0:3. Хотя динамовцы открыли счет в середине встречи, именно второй период не понравился их главному тренеру Владимиру Крикунову. Об этом Владимир Васильевич рассказал в прямом эфире КХЛ ТВ.
«Третий-то гол мы забили в самом конце, – подчеркнул Крикунов. – А до этого напряжение было огромным. ЦСКА пытался отыграться. Понятно, что вчера они немало сил затратили. Мы же старались как могли. Ребята – все молодцы. Первый период в нашем исполнении получился неплохим, а второй на самом деле был не очень хорошим. Многое изменилось после нашего гола. Ребята почувствовали, что можно играть и играть хорошо. При 1:0 стали лучше бороться».
Московское «Динамо» с серией из трех побед занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 41 игре. Следующий матч команда Крикунова проведет 27 декабря в гостях у «Барыса».
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