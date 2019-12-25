Дмитрий Квартальнов: Сегодня игра была равной, а вчера мы даже не тренировались - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 декабря 2019 22:51ХоккейШарафудинов Виктор

Дмитрий Квартальнов: Сегодня игра была равной, а вчера мы даже не тренировались

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение от «Нефтехимика».

Основное время матча КХЛ в Нижнекамке между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» завершился вничью 1:1, но в серии буллитов хозяева добились победы. Главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов отметил, что на качество игры могла повлиять трудная обратная дорога Швейцарии, где «Ак Барс» 23 декабря уступил «Салавату Юлаеву».

- Равная игра была – моменты были как у нас, так и у Нижнекамска. Получилось, что уступили по буллитам, где на один гол соперник забил больше нас, – цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

- Повлияли ли 2 дня в Давосе на среднегорье на физическое состояние команды?

- Совершенно не повлияли. Может быть, вопросы к нам, может быть, вопросы к лиге, но, если добираться от базы до Давоса, когда игры через день – это 9 часов, это как долететь во Владивосток. И обратно так же добираться. Это тяжеловато. А то, что 1-2 дня на среднегорье – это ерунда. Можно говорить о многом – площадка там большая, еще что-то, но добирались очень долго. Вчера даже не тренировались, потому что поздно приехали. Вроде как выходной был, но это же не выходной – ребята долго добирались домой, рано проснулись. Логистика была не очень.

− Прошла информация, что в следующем сезоне «Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера. Как вы к этому относитесь?

− Давайте этот сезон доиграем.

− В команде много новичков. Скоро ли они появятся в составе?

− Да, мы сделали несколько обменов. С Галузиным пока непросто – мы хотим видеть другой уровень его подготовки, оставили его специально готовиться. У Виртанена небольшие проблемы с визой, есть моменты, он даже следующий матч не сыграет. Степа Санников тоже, наверное, следующий матч не сыграет. Здесь есть определенные сложности, но ничего – ребята, которые выходят, готовы играть, они должны играть.

− Зарипову дали отдохнуть сегодня из-за сложного перелета?

− Да, он играл три матча, он молодец. На следующую игру он выйдет.

С тремя поражениями подряд «Ак Барс» все равно остается лидером регулярного чемпионата и Восточной конференции, набрав 60 очков в 40 матчах. 28 декабря казанская команда сыграет дома с «Локомотивом».

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