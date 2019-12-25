Никитин – после поражения от «Динамо»: ЦСКА сделал глупость, и это стоило нам результата Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после поражения от «Динамо» в столичном дерби. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 3:0 в пользу бело-голубых.

«Глупость сделали во втором периоде, это и стоило нам результата. А на то, чтобы отыграться, у нас не хватило сил. Парней хочу поблагодарить, они до конца сражались», – цитирует Никитина AllHockey.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА сохранил лидерство. У армейцев 59 очков после 40 матчей. 27 декабря команда Никитина примет на своей площадке «Витязь».