Андрей Разин: Сердце екает при любом счете, аритмия скоро будет Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Сочи».

В начале матча против «Сочи» череповецкая «Северсталь» быстро добилась перевеса 2:0, но затем позволила сопернику отыграться. В итоге команда Андрея Разина победила 4:2, и тренер «Северстали» отметил, что эта победа может стать отправной точкой для последующих успехов.

- Можно сказать, что получилась зеркальная игра в сравнении с той, что была в Сочи, – цитирует Разина официальный сайт «Северстали». – Половину игры провели хорошо, вели 2:0, но плачевно закончили – 2:4. Сегодня тоже хорошо начали, повели 2:0, но провалили один отрезок. Было 2:2.

У нас хорошо сработало большинство-меньшинство – это стало решающим фактором. В концовке без паники не обошлось, но уже более и более уверенно.

Надо от чего-то оттолкнуться и хотелось бы от этой игры, чтобы ребята почувствовали уверенность. И то, как мы играли в третьем периоде, хочется перенести на дальнейшие игры.

- Вы вспомнили прошлую игру с «Сочи». Когда счет стал 2:2, не екнуло сердце?

- Оно у меня екает и при счете 2:0 и 3:0 – всегда екает. Аритмия уже скоро будет.

«Северсталь» прервала серию из пяти поражений. В турнирной таблице Западной конференции команда из Череповца занимает десятую строчку, набрав 35 очков в 42 матче. Следующий матч команда Разина проведет 29 декабря – на своей площадке против СКА.