Владимир Юрзинов-младший: На нашей стороне было везение, но победу заслужили - Советский спорт
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25 декабря 2019 23:38ХоккейШарафудинов Виктор

Владимир Юрзинов-младший: На нашей стороне было везение, но победу заслужили

Главный тренер «Трактора» прокомментировал выездную победу над «Авангардом».

В матче КХЛ «Авангард» на своей площадке проиграл «Трактору» со счетом 1:3. Главный тренер челябинской команды Владимир Юрзинов-младший отметил, что в некоторых эпизодах его хоккеистам повезло, но в целом победа «Трактора» была заслуженной.

«Непросто сегодня было, – цитирует тренера официальный сайт «Трактора». – Четвертый матч подряд через день, пусть даже многие команды играют в таком графике. Спасибо ребятам, что они выполнили план на этом матч. Где-то на нашей стороне было везение. Но хорошо, что боролись до конца. Хорошо, что сражались. Думаю, мы заслужили победу».

Одержав третью победу подряд, «Трактор» остается на последнем 12-м месте Восточной конференции, набрав в 42 играх 35 очков. 27 декабря команда Юрзинова примет у себя дома «Спартак».

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