Боб Хартли – о матче с «Трактором»: «Авангард» не реализовал свои моменты

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли высказался после поражения от «Трактора» в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ (1:3).
«Поздравляю «Трактор» с победой. Для нас в этой игре было не самое лучшее начало, пропустили шайбу. Мы сегодня заслуживали большего, не реализовывали моменты.
Где-то вратарь соперников выручил. Когда после второго периода на табло счет 1:1, то ты просто получаешь матч длиной в 20 минут. В нем может случиться все что угодно. К сожалению, сегодня мы проиграли», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.
В Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 54 очка. «Трактор» замыкает турнирную таблицу. В его активе 35 очков.
27 декабря челябинский клуб примет московский «Спартак». «Авангард» днем позже сыграет в гостях с «Нефтехимиком».
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