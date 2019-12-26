Издание Sportsnet признало Овечкина лучшим левым нападающим десятилетия в НХЛ Ранее издание включило Никиту Кучерова и Владимира Тарасенко в топ-5 лучших правых нападающих.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия в НХЛ по версии Sportsnet.

Россиянин опередил нападающего «Бостона» Брэда Маршана и Тэйлора Холла из «Аризоны». В пятерку лучших также вошли Джонни Годро («Калгари») и Джейми Бенн («Даллас»).

Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году россиянин привел «Кэпиталз» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Он стал первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана клуба. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 35 (22+13) очков, а его клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.