«Салават Юлаев» подписал Крикунова Контракт рассчитан до конца сезона.

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Форвард Илья Крикунов продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве», сообщает официальный твиттер пресс-службы КХЛ. 35-летний нападающий подписал с клубом контракт до конца сезона.

.@hcsalavat заключил контракт до конца сезона с нападающим Ильей Крикуновым#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) December 26, 2019

Нынешний чемпионат Крикунов начинал в «Сочи», в составе которого набрал 9 (3+6) очков в 25 матчах при показателе полезности «–8» и шести минутах штрафа.

Ранее Крикунов выступал в КХЛ за «Атлант», «Торпедо», «Автомобилист» и «Амур». В 555 матчах в лиге на его счету 279 (101+178) очков при показателе полезности «+22» и 228 минутах штрафа.

«Салават Юлаев» набрал 47 очков в 42 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. С 26 по 31 декабря команда выступит на «Кубке Шпенглера».