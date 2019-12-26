Брагин уйдет в отставку, если сборная России не выиграет МЧМ Турнир начинает в четверг в Чехии.

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин уйдет в отставку, если команда не победит на чемпионате мира в Чехии, сообщает «БИЗНЕС Online». По информации источника, тренерскому штабу поставлена конкретная задача – выиграть золото.

Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 годы, после чего вернулся в команду в 2014 году. Под его руководством «молодежка» стала чемпионом мира в 2011 году, завоевала три серебра (2012, 2015, 2016) и две бронзы (2017, 2019).

Напомним, чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B c Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря), Германией (31 декабря).