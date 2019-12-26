Стал известен состав молодежной сборной России на матч против Чехии Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на стартовый матч молодежного чемпионата мира.

Новости СМИ2 Аскаров (Мифтахов). Денисенко - Хованов - Дорофеев, Журавлев - Романов. Соколов - Воронков - Александров, Малышев - Замула. Марченко - Морозов - Подколзин, Пыленков - Галенюк. Ртищев - Соркин -Грошев Добавим, что встреча состоится в «Остраве» (Чехия) и начнется в 17:00 по московскому времени. 🙌Есть состав на стартовый матч молодёжного чемпионата мира. Изучаем и готовимся болеть! #снамироссия pic.twitter.com/ZeiT0dz7Gl — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2019