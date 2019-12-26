Стал известен состав молодежной сборной России на матч против Чехии

Аскаров (Мифтахов).
Денисенко - Хованов - Дорофеев, Журавлев - Романов.
Соколов - Воронков - Александров, Малышев - Замула.
Марченко - Морозов - Подколзин, Пыленков - Галенюк.
Ртищев - Соркин -Грошев
Добавим, что встреча состоится в «Остраве» (Чехия) и начнется в 17:00 по московскому времени.
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