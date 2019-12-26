Защитник «Спартака» Виклунд вернулся к тренировкам в общей группе В последний раз швед выходил на лед в ноябре в домашней встречи регулярного чемпионата против минского «Динамо» (7:2).

Как сообщает пресс-служба красно-белых, сегодня утром хоккеисты московской команды провели тренировку на «Арене Трактор».

Отмечается, что в общей группе работал Тобиас Виклунд, получивший повреждение месяц назад.