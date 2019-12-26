Защитник «Спартака» Виклунд вернулся к тренировкам в общей группе

Как сообщает пресс-служба красно-белых, сегодня утром хоккеисты московской команды провели тренировку на «Арене Трактор».
Отмечается, что в общей группе работал Тобиас Виклунд, получивший повреждение месяц назад.
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