Защитник «Спартака» Виклунд вернулся к тренировкам в общей группе - Советский спорт
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26 декабря 2019 16:47Хоккей

Защитник «Спартака» Виклунд вернулся к тренировкам в общей группе

В последний раз швед выходил на лед в ноябре в домашней встречи регулярного чемпионата против минского «Динамо» (7:2).

Как сообщает пресс-служба красно-белых, сегодня утром хоккеисты московской команды провели тренировку на «Арене Трактор».

Отмечается, что в общей группе работал Тобиас Виклунд, получивший повреждение месяц назад.

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