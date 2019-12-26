Спортивный директор «Салавата Юлаева»: Подкупает мотивированность Крикунова «Салават Юлаев» подписал до конца сезона форварда Крикунова.

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал подписание контракта с форвардом Ильей Крикуновым.

«Крикунов – опытный, техничный игрок, с хорошим игровым мышлением и катанием, – приводит слова Чижова официальный сайт клуба. – Готов играть в неравных составах.

Решение по Илье принимали все вместе с тренерским штабом команды. Оценили его физическое состояние и надеемся, что он быстро войдет в игру. Подкупает его мотивированность играть на уровне и добиваться результатов с командой».

Нынешний чемпионат 35-летний нападающий начинал в «Сочи», в составе которого набрал 9 (3+6) очков в 25 матчах при показателе полезности «–8» и шести минутах штрафа.

Ранее Крикунов выступал в КХЛ за «Атлант», «Торпедо», «Автомобилист» и «Амур». В 555 матчах в лиге на его счету 279 (101+178) очков при показателе полезности «+22» и 228 минутах штрафа.

Контракт Крикунова с «Салаватом Юлаевом» рассчитан до 2020 года.